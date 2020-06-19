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В Орле проверяют информацю о дефиците мест для пациентов с COVID-19
Прокуратура Орловской области организовала проверку после информации главного внештатного инфекциониста региона о дефиците мест для пациентов с коронавирусной... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:21
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, орловская область, общество

В Орле проверяют информацю о дефиците мест для пациентов с COVID-19

16:20 19.06.2020 (обновлено: 16:21 19.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале
Врачи в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЯНСК, 19 июн – РИА Новости. Прокуратура Орловской области организовала проверку после информации главного внештатного инфекциониста региона о дефиците мест для пациентов с коронавирусной инфекцией в городских больницах, сообщает надзорный орган.
"Прокуратурой Орловской области организована проверка по доводам интервью сетевого издания "Орловские новости" с главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой", - говорится в сообщении.
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В статье от имени медика сообщается, что в регионе неплохая ситуация с инфекционистами, однако в целом врачи работают на пределе сил, и, "если продолжится рост, лечить будет некому". В числе прочего, доктор упоминает о том, что большой наплыв пациентов в больницах возникает после того, как пожилые люди массово выходят из дома, в том числе на религиозные праздники. При этом в статье отмечается, что лечение в стационаре одного заболевшего идет как минимум три недели, и на данный момент в городской больнице, где она работает, уже практически нет свободных коек для новых пациентов.
После выхода этой публикации прокуратура вместе со специалистами органов контроля намерена проверить соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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По информации федерального оперативного штаба, на 19 июня в регионе зарегистрировано 4003 случая заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составило 1894 человека, выздоровели 2064 человека. 45 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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