В Орле проверяют информацю о дефиците мест для пациентов с COVID-19

В статье от имени медика сообщается, что в регионе неплохая ситуация с инфекционистами, однако в целом врачи работают на пределе сил, и, "если продолжится рост, лечить будет некому". В числе прочего, доктор упоминает о том, что большой наплыв пациентов в больницах возникает после того, как пожилые люди массово выходят из дома, в том числе на религиозные праздники. При этом в статье отмечается, что лечение в стационаре одного заболевшего идет как минимум три недели, и на данный момент в городской больнице, где она работает, уже практически нет свободных коек для новых пациентов.