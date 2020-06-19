Набиуллина объяснила резкое снижение ключевой ставки

"Один процентный пункт - это гораздо больше, чем те шаги, которые мы делали в последние несколько лет. И хотя это решение было ожидаемо и аналитиками, и финансовым рынком, считаю полезным объяснить, почему в текущей ситуации требуется именно такой шаг", - подчеркнула глава ЦБ.