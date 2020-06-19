Набиуллина объяснила резкое снижение ключевой ставки

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт, руководствуясь развитием ситуации в экономике РФ и на финансовых рынках в течение последних полутора месяцев, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет - до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
"Один процентный пункт - это гораздо больше, чем те шаги, которые мы делали в последние несколько лет. И хотя это решение было ожидаемо и аналитиками, и финансовым рынком, считаю полезным объяснить, почему в текущей ситуации требуется именно такой шаг", - подчеркнула глава ЦБ.
По ее словам, ситуация в экономике развивается так, что дезинфляционный эффект будет даже более сильным, чем предполагалось в апреле. "Ограничительные меры действуют дольше, снимаются постепенно; плюс к этому максимальное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ продлено на июль, что несколько увеличит и прямые, и вторичные эффекты. То есть падение спроса во втором квартале, видимо, будет несколько глубже, а восстановление - более растянуто во времени, чем мы полагали полтора месяца назад", - пояснила Набиуллина.
Во-вторых, действие краткосрочных проинфляционных факторов, которые учитывались на заседании ЦБ в апреле, уже исчерпано: месячная инфляция в мае существенно замедлилась по сравнению с апрелем, текущий рост цен (с исключением сезонности в пересчете на год) сейчас вблизи или даже несколько ниже 4%, а инфляционные ожидания снизились после их временного роста в марте-апреле, напомнила она.
В-третьих, денежно-кредитные условия в мае-июне начали смягчаться после ужесточения в марте-апреле. "Этому способствуют программы господдержки заемщиков, как пострадавших от пандемии предприятий, так и населения. Но требуется значимое дополнительное смягчение денежно-кредитных условий, учитывая масштаб дезинфляционных тенденций", - сказала глава ЦБ.
Она также указала, что риски для финансовой стабильности существенно снизились: ситуация на рынках нормализовалась, значительно уменьшилась волатильность, сократились премии за риск, а цены на нефть вернулись к уровню 40 долларов за баррель. "Таким образом, события последних полутора месяцев в полной мере подтвердили наличие пространства для существенного снижения ключевой ставки, и мы его используем. На следующих заседаниях мы будем оценивать, насколько целесообразно дальнейшее снижение ключевой ставки", - заключила Набиуллина.