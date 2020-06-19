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Мурашко назвал число пациентов больниц во время пандемии
Более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России в период пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:59
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
владимир путин
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин, общество

Мурашко назвал число пациентов больниц во время пандемии

15:59 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России в период пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Российской Федерации через госпитальную сеть прошло больше полумиллиона пациентов на сегодняшний день", - сказал Мурашко на встрече президента России с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир ПутинОбщество
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