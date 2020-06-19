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Юрист заявил о попытке "всучить" деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым
Адвокат Александр Добровинский рассказал, что жене погибшего в ДТП Сергея Захарова пытались вручить компенсацию. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:01
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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Так нзываемая творческая интеллигенция, никак не успокоится. Не понимают своими скудными мозгами, что не всё деньги решают. Привыкли жить по принципу - хотим творим, хотим вытворяем....
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Да они зарабатывают сейчас больше нас!! К чему им эти копейки!?!!
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Юрист заявил о попытке "всучить" деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым

15:58 19.06.2020 (обновлено: 16:01 19.06.2020)
34820
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Адвокат Александр Добровинский рассказал, что жене погибшего в ДТП Сергея Захарова пытались вручить компенсацию.

"Неизвестные приезжали к несчастной женщине и пытались всучить ей деньги", — сказал он в эфире радио "Говорит Москва".

По его словам, вдова отказалась от предложения.
Адвокат подчеркнул, что позиция родственников Захарова остается неизменной: никаких денежных компенсаций от Михаила Ефремова они принимать не будут.
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ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Так нзываемая творческая интеллигенция, никак не успокоится. Не понимают своими скудными мозгами, что не всё деньги решают. Привыкли жить по принципу - хотим творим, хотим вытворяем....
19 июня, 17:06
Арсений Новиков
7700015
Да они зарабатывают сейчас больше нас!! К чему им эти копейки!?!!
19 июня, 16:20
Максим Буланов
8001359
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