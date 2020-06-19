https://ria.ru/20200619/1573195006.html
Юрист заявил о попытке "всучить" деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым
Адвокат Александр Добровинский рассказал, что жене погибшего в ДТП Сергея Захарова пытались вручить компенсацию. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:58
2020-06-19T16:01
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200619/1573158877.html
https://ria.ru/20200619/1573156699.html
Арсений Новиков
Так нзываемая творческая интеллигенция, никак не успокоится. Не понимают своими скудными мозгами, что не всё деньги решают. Привыкли жить по принципу - хотим творим, хотим вытворяем....
83
Максим Буланов
Да они зарабатывают сейчас больше нас!! К чему им эти копейки!?!!
71
19
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия