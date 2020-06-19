Юрист заявил о попытке "всучить" деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым

"Неизвестные приезжали к несчастной женщине и пытались всучить ей деньги", — сказал он в эфире радио " Говорит Москва ".

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.