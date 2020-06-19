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В СПЧ прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что статья главы государства Владимира Путина в первую очередь адресована... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:04
75 лет великой победы
валерий фадеев
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
общество
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353
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валерий фадеев, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, общество

В СПЧ прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

15:58 19.06.2020 (обновлено: 18:04 19.06.2020)
703
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что статья главы государства Владимира Путина в первую очередь адресована зарубежным партнерам с призывом откровенно и честно обсуждать историю, а не использовать ее в политических целях.
Ранее Путин опубликовал статью о событиях Второй мировой войны.
"В первую очередь, это обращение к нашим зарубежным партнерам. Там ведь много людей, которые придерживаются похожей точки зрения. С другой стороны, есть противники, которые не брезгуют спекуляциями разного рода. Конечно, касательно истории Второй Мировой войны, там есть и спорные вопросы, и Путин предлагает их открыто обсуждать, Путин предлагает окончательно открыть архивы. Возвращаясь к тому же пакту Молотова-Риббентропа - еще Советский Союз рассекретил эти документы, а Путин предполагает и скорее всего знает, что многие подобные документы до сих пор не рассекречены, подобные соглашения между европейскими странами и Германией", - сказал РИА Новости Фадеев.
По его мнению, президент призывает к предельной откровенности и честности в обсуждении этих исторических вопросов, чтобы они не приводили к каким-то "политиканским изысканиям" сегодня и не мешали налаживанию и развитию отношений между странами.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:1475 лет Великой Победы
Израильский историк оценил статью Путина о Второй мировой войне
Также глава СПЧ отметил, что Путин очень тонко оценивает ситуацию вокруг пакта Молотова-Риббентропа, он не выгораживает его, но напоминает, что этот пакт и секретный протокол к нему были осуждены уже десятилетия назад в конце 80-х годов.
"Он не отказывается от этого осуждения. Его подход - Советский Союз, советская Россия делала все возможное, чтобы не допустить войны и защитить себя. Но он не выгораживает одну только советскую Россию и не говорит, что советская Россия была безгрешной, а все остальные виноваты в развязывании войны - это не так", - пояснил он.
Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг была опубликована на английском языке, а в пятницу она вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском. Путин в статье не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
Вчера, 13:0275 лет Великой Победы
В Совфеде прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
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75 лет Великой ПобедыВалерий ФадеевВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинОбщество
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