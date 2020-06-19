В СПЧ прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что статья главы государства Владимира Путина в первую очередь адресована зарубежным партнерам с призывом откровенно и честно обсуждать историю, а не использовать ее в политических целях.

Ранее Путин опубликовал статью о событиях Второй мировой войны.

"В первую очередь, это обращение к нашим зарубежным партнерам. Там ведь много людей, которые придерживаются похожей точки зрения. С другой стороны, есть противники, которые не брезгуют спекуляциями разного рода. Конечно, касательно истории Второй Мировой войны, там есть и спорные вопросы, и Путин предлагает их открыто обсуждать, Путин предлагает окончательно открыть архивы. Возвращаясь к тому же пакту Молотова-Риббентропа - еще Советский Союз рассекретил эти документы, а Путин предполагает и скорее всего знает, что многие подобные документы до сих пор не рассекречены, подобные соглашения между европейскими странами и Германией", - сказал РИА Новости Фадеев.

По его мнению, президент призывает к предельной откровенности и честности в обсуждении этих исторических вопросов, чтобы они не приводили к каким-то "политиканским изысканиям" сегодня и не мешали налаживанию и развитию отношений между странами.

Также глава СПЧ отметил, что Путин очень тонко оценивает ситуацию вокруг пакта Молотова-Риббентропа, он не выгораживает его, но напоминает, что этот пакт и секретный протокол к нему были осуждены уже десятилетия назад в конце 80-х годов.

"Он не отказывается от этого осуждения. Его подход - Советский Союз, советская Россия делала все возможное, чтобы не допустить войны и защитить себя. Но он не выгораживает одну только советскую Россию и не говорит, что советская Россия была безгрешной, а все остальные виноваты в развязывании войны - это не так", - пояснил он.