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В период пандемии в России вышло более 500 новых медицинских продуктов
Около 500 новых медицинских продуктов – лекарств и медизделий – выпущены в России в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:57
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коронавирус в россии
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михаил мурашко
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко

В период пандемии в России вышло более 500 новых медицинских продуктов

15:57 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Около 500 новых медицинских продуктов – лекарств и медизделий – выпущены в России в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Регуляторика, которая поменялась, позволила нам в очень короткие временные промежутки выпустить на рынок более 500 новых медицинских продуктов – это и лекарственные препараты, и медицинские изделия. Такого количества за предыдущее время ранее не выпускалось", - сказал Мурашко на встрече президента России с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.
Он отметил, что за время коронавируса были переобучены около 1,4 миллиона медицинских специалистов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Мурашко
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