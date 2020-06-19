https://ria.ru/20200619/1573194858.html
В период пандемии в России вышло более 500 новых медицинских продуктов
Около 500 новых медицинских продуктов – лекарств и медизделий – выпущены в России в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:57
2020-06-19T15:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко