В период пандемии в России вышло более 500 новых медицинских продуктов

"Регуляторика, которая поменялась, позволила нам в очень короткие временные промежутки выпустить на рынок более 500 новых медицинских продуктов – это и лекарственные препараты, и медицинские изделия. Такого количества за предыдущее время ранее не выпускалось", - сказал Мурашко на встрече президента России с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.