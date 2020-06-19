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МИД России осудил теракты на северо-востоке Нигерии
МИД России решительно осуждает очередные преступления бандформирований в Нигерии, повлекшие за собой человеческие жертвы, а также дестабилизацию... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:57
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7 495 645-6601 
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353
60
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боко харам, камерун, чад, нигер, оон, нигерия, в мире

МИД России осудил теракты на северо-востоке Нигерии

15:57 19.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. МИД России решительно осуждает очередные преступления бандформирований в Нигерии, повлекшие за собой человеческие жертвы, а также дестабилизацию социально-экономического положения на северо-востоке страны, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В период с 9 по 13 июня на северо-востоке Нигерии произошел ряд террористических атак, направленных против военнослужащих нигерийских вооруженных сил и местного населения. Жертвами нападений стали более 120 мирных жителей и нигерийских военных, многие получили ранения.
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"В МИД России решительно осуждают очередные преступления бандформирований в Нигерии, повлекшие большие человеческие жертвы, а также дестабилизацию социально-экономического положения на северо-востоке этой страны и ухудшение общей криминогенной обстановки. Последовательно и неизменно поддерживаем предпринимаемые правительством Нигерии меры по эффективному противостоянию тергруппировкам, в том числе в рамках коллективных усилий на Африканском континенте", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что РФ и далее настроена работать вместе с нигерийскими властями на антитеррористическом треке как на двусторонней основе, так и на различных международных площадках, в первую очередь в ООН.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили в ведомстве.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Боко ХарамКамерунЧадНигерООННигерияВ мире
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