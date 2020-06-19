МИД России осудил теракты на северо-востоке Нигерии

В период с 9 по 13 июня на северо-востоке Нигерии произошел ряд террористических атак, направленных против военнослужащих нигерийских вооруженных сил и местного населения. Жертвами нападений стали более 120 мирных жителей и нигерийских военных, многие получили ранения.

"В МИД России решительно осуждают очередные преступления бандформирований в Нигерии, повлекшие большие человеческие жертвы, а также дестабилизацию социально-экономического положения на северо-востоке этой страны и ухудшение общей криминогенной обстановки. Последовательно и неизменно поддерживаем предпринимаемые правительством Нигерии меры по эффективному противостоянию тергруппировкам, в том числе в рамках коллективных усилий на Африканском континенте", - говорится в сообщении министерства.