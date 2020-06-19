Центробанк сохранил прогноз по спаду ВВП в 2020 году

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году в 4-6%, при этом отмечает, что сокращение ВВП во втором квартале может быть более существенным, чем ожидалось, говорится в пресс-релизе регулятора.