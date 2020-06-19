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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200619/1573194608.html
В ЦБ отметили рост депозитов в российских банках
Депозиты в российских банках выросли с начала июня на 1,4%, люди возвращают деньги на банковские счета, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ отметили рост депозитов в российских банках

15:54 19.06.2020
156
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Депозиты в российских банках выросли с начала июня на 1,4%, люди возвращают деньги на банковские счета, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Если по депозитам говорить, несмотря не все изменения с начала года у нас произошел некоторый рост депозитов, на 1,4% с начала июня рост депозитов, то есть люди возвращают деньги на банковские счета", - заявила глава ЦБ.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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