https://ria.ru/20200619/1573194608.html
В ЦБ отметили рост депозитов в российских банках
Депозиты в российских банках выросли с начала июня на 1,4%, люди возвращают деньги на банковские счета, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:54
2020-06-19T15:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901996_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b191d20adbf8712f4198f5fd99ce8968.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика