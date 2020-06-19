https://ria.ru/20200619/1573194578.html
Премьер Польши надеется на принятие нового "плана Маршалла"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что текущим летом Евросоюз примет новый "план Маршала". РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:53
2020-06-19T15:53
матеуш моравецкий
евросоюз
польша
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151710/36/1517103674_0:0:2852:1605_1400x0_80_0_0_d7d3b2308fa32e51e84dced710e1215a.jpg
https://ria.ru/20200619/1573194321.html
2
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151710/36/1517103674_0:0:2852:1605_1400x0_80_0_0_d7d3b2308fa32e51e84dced710e1215a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151710/36/1517103674_0:0:2556:1916_1400x0_80_0_0_f44a7d4ffecad877265dba8e617a247a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151710/36/1517103674_0:0:1916:1916_1400x0_80_0_0_0269f73da42ebfcb47b3f1fd69e47c92.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
матеуш моравецкий, евросоюз, польша, в мире, экономика
ВАРШАВА, 19 июн – РИА Новости.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
надеется, что текущим летом Евросоюз
примет новый "план Маршала".
"Мы все хотим вернуться к нормальному положению вещей. ЕС нуждается в быстрой и сильной реакции. Мы не можем тратить время на долгие переговоры. Для меня важно быстрое создание европейского фонда восстановления", - сказал Моравецкий журналистам после онлайн-саммита глав правительств ЕС.
"Я с самого начала кризиса предлагал, чтобы Европа согласилась на амбициозный бюджет, амбициозный план восстановления, который я назвал современным планом Маршалла. Такой план уже на горизонте и уже относительно близко. Думаю, в июле или августе есть большой шанс завершить эти переговоры", - добавил польский премьер.
"План Маршалла" - меры для помощи в восстановлении экономик и модернизации промышленности стран Западной Европы после Второй мировой войны, предложенные госсекретарем США Джорджем Маршаллом.