Премьер Польши надеется на принятие нового "плана Маршалла"

"Мы все хотим вернуться к нормальному положению вещей. ЕС нуждается в быстрой и сильной реакции. Мы не можем тратить время на долгие переговоры. Для меня важно быстрое создание европейского фонда восстановления", - сказал Моравецкий журналистам после онлайн-саммита глав правительств ЕС.

"Я с самого начала кризиса предлагал, чтобы Европа согласилась на амбициозный бюджет, амбициозный план восстановления, который я назвал современным планом Маршалла. Такой план уже на горизонте и уже относительно близко. Думаю, в июле или августе есть большой шанс завершить эти переговоры", - добавил польский премьер.