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Премьер Польши надеется на принятие нового "плана Маршалла"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что текущим летом Евросоюз примет новый "план Маршала". РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:53
матеуш моравецкий
евросоюз
польша
в мире
экономика
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РИА Новости
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353
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матеуш моравецкий, евросоюз, польша, в мире, экономика

Премьер Польши надеется на принятие нового "плана Маршалла"

15:53 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что текущим летом Евросоюз примет новый "план Маршала".
"Мы все хотим вернуться к нормальному положению вещей. ЕС нуждается в быстрой и сильной реакции. Мы не можем тратить время на долгие переговоры. Для меня важно быстрое создание европейского фонда восстановления", - сказал Моравецкий журналистам после онлайн-саммита глав правительств ЕС.
"Я с самого начала кризиса предлагал, чтобы Европа согласилась на амбициозный бюджет, амбициозный план восстановления, который я назвал современным планом Маршалла. Такой план уже на горизонте и уже относительно близко. Думаю, в июле или августе есть большой шанс завершить эти переговоры", - добавил польский премьер.
"План Маршалла" - меры для помощи в восстановлении экономик и модернизации промышленности стран Западной Европы после Второй мировой войны, предложенные госсекретарем США Джорджем Маршаллом.
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