https://ria.ru/20200619/1573194527.html
Набиуллина рассказала, когда ВВП вернется к уровню 2019 года
Полное возвращение ВВП РФ до уровней 2019 года произойдет только в первом полугодии 2022 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:53
2020-06-19T16:00
россия
эльвира набиуллина
экономика
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, эльвира набиуллина, экономика
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Полное возвращение ВВП РФ до уровней 2019 года произойдет только в первом полугодии 2022 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина
.
"Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдет только в первой половине 2022 года", - сказала Набиуллина.
По ее словам, согласно оперативным индикаторам сейчас видны признаки частичного восстановления экономической активности. "Это связано с постепенным смягчением ограничительных мер в большинстве регионов, но потребуется время, чтобы восстановить производственные и логистические цепочки", - сказала глава регулятора.
"Оценить влияние на потенциал сразу сложно, многое будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, ситуации с пандемией, снятием ограничений, от настроений и ожиданий бизнеса", - заключила Набиуллина.