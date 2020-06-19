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Набиуллина рассказала, когда ВВП вернется к уровню 2019 года
Полное возвращение ВВП РФ до уровней 2019 года произойдет только в первом полугодии 2022 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:00
россия
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россия, эльвира набиуллина, экономика

Набиуллина рассказала, когда ВВП вернется к уровню 2019 года

15:53 19.06.2020 (обновлено: 16:00 19.06.2020)
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© Пресс-служба Банка РоссииПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полное возвращение ВВП РФ до уровней 2019 года произойдет только в первом полугодии 2022 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдет только в первой половине 2022 года", - сказала Набиуллина.
По ее словам, согласно оперативным индикаторам сейчас видны признаки частичного восстановления экономической активности. "Это связано с постепенным смягчением ограничительных мер в большинстве регионов, но потребуется время, чтобы восстановить производственные и логистические цепочки", - сказала глава регулятора.
"Оценить влияние на потенциал сразу сложно, многое будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, ситуации с пандемией, снятием ограничений, от настроений и ожиданий бизнеса", - заключила Набиуллина.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЭкономика
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