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В ЦБ увидели признаки частичного восстановления экономической активности
ЦБ РФ видит признаки частичного восстановления экономической активности, но потребуется время на восстановление производственных цепочек, заявила на... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:52
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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353
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ увидели признаки частичного восстановления экономической активности

15:52 19.06.2020
65
© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ЦБ РФ видит признаки частичного восстановления экономической активности, но потребуется время на восстановление производственных цепочек, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"По оперативным индикаторам сейчас мы видим признаки частичного восстановления экономической активности. Это связано с постепенным смягчением ограничительных мер в большинстве регионов, но потребуется время, чтобы восстановить производственные и логистические цепочки", - сказала она.
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"За прошедший период могли измениться инвестиционные и производственные планы бизнеса, потребительские предпочтения. Возможно, что сейчас население будет более осторожно относиться к расходам, предпочтет экономить, откладывать крупные или необязательные покупки", - добавила Набиуллина.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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