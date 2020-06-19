Тульская медсестра в бикини стала моделью

Фотосессия бренда ZASPORT с участием медицинской сестры из Тулы Надежды Жуковой

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.

В инстаграме компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке.

© Pr-департамент Zasport Перейти в фотобанк Медсестра Надежда Жукова стала лицом бренда спортивной одежды Zasport © Pr-департамент Zasport Перейти в фотобанк Медсестра Надежда Жукова стала лицом бренда спортивной одежды Zasport

Как отметила основательница бренда Анастасия Задорина, работающая с пациентами с коронавирусом медсестра заслуживает уважения и поддержки.

"Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с COVID-19. Мы будем привлекать ее к участию в наших социальных активностях в рамках программы ZA ПОМОЩЬ, которую мы начали реализовывать в марте этого года", — говорится в записи официального аккаунта Zasport в инстаграме.

© Pr-департамент Zasport Перейти в фотобанк Медсестра Надежда Жукова стала лицом бренда спортивной одежды Zasport © Pr-департамент Zasport Перейти в фотобанк Медсестра Надежда Жукова стала лицом бренда спортивной одежды Zasport

Задорина добавила, что руководство компании готово оказать поддержку Тульской областной клинической больнице, где работает девушка.

Жукова рассказала Zasport.com , что резонансная история с необычной медицинской формой никак не повлияла на ее желание помогать людям и поступить в медицинский институт.

Девушка поблагодарила коллег, которые поддержали ее после многочисленных статей в СМИ.

© Pr-департамент Zasport Перейти в фотобанк Медсестра Надежда Жукова стала лицом бренда спортивной одежды Zasport © Pr-департамент Zasport Перейти в фотобанк Медсестра Надежда Жукова стала лицом бренда спортивной одежды Zasport

"Высказались в мою защиту и главный врач нашей больницы, и даже губернатор Тульской области . Спасибо им огромное! Коллеги рассказали, что медики из других городов устроили флешмобы, чтобы меня поддержать. Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме: это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить", — сказала она.

Медсестра добавила, что на фото под прозрачным защитным костюмом на ней был не купальник, а спортивный топ и шорты.