Тульская медсестра в бикини стала моделью

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
В инстаграме компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке.
© Pr-департамент Zasport / Перейти в фотобанкМедсестра Надежда Жукова стала лицом бренда спортивной одежды Zasport
Медсестра Надежда Жукова стала лицом бренда спортивной одежды Zasport
Как отметила основательница бренда Анастасия Задорина, работающая с пациентами с коронавирусом медсестра заслуживает уважения и поддержки.
"Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с COVID-19. Мы будем привлекать ее к участию в наших социальных активностях в рамках программы ZA ПОМОЩЬ, которую мы начали реализовывать в марте этого года", — говорится в записи официального аккаунта Zasport в инстаграме.
© Pr-департамент Zasport / Перейти в фотобанкМедсестра Надежда Жукова стала лицом бренда спортивной одежды Zasport
Медсестра Надежда Жукова стала лицом бренда спортивной одежды Zasport
Задорина добавила, что руководство компании готово оказать поддержку Тульской областной клинической больнице, где работает девушка.
Жукова рассказала Zasport.com, что резонансная история с необычной медицинской формой никак не повлияла на ее желание помогать людям и поступить в медицинский институт.
Девушка поблагодарила коллег, которые поддержали ее после многочисленных статей в СМИ.
© Pr-департамент Zasport / Перейти в фотобанкМедсестра Надежда Жукова стала лицом бренда спортивной одежды Zasport
Медсестра Надежда Жукова стала лицом бренда спортивной одежды Zasport
"Высказались в мою защиту и главный врач нашей больницы, и даже губернатор Тульской области. Спасибо им огромное! Коллеги рассказали, что медики из других городов устроили флешмобы, чтобы меня поддержать. Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме: это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить", — сказала она.
Медсестра добавила, что на фото под прозрачным защитным костюмом на ней был не купальник, а спортивный топ и шорты.
В середине мая в соцсетях появилась фотография, на которой Жукова пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме. В местном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу.