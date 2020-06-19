Президент Польши оценил присутствие войск США в стране

ВАРШАВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что присутствие в его стране американских войск избавило республику от российского влияния.
"Самое важное, что у нас уже есть тысячи американских солдат, американцы строят свою базу ПРО в Редзикове", - сказал Дуда на брифинге. По его словам, наличие в Польше американских войск гарантирует, что республика "больше не является российской зоной влияния".
Польский президент считает, что Варшава в настоящее время становится "независимой от России". "Скоро эта независимость станет полной – когда мы построим Baltic Pipe и будем иметь свободу выбора, у кого покупать газ – у России или других поставщиков. Тогда мы будем полностью независимы", - заявил Дуда.
"(Польша обретет независимость), когда мы закончим канал через Балтийскую косу и не должны будем спрашивать русских, можно ли зайти из Балтийского моря в воды залива... Тогда будет настоящий выбор и настоящая независимость от России", - заключил он.