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Президент Польши оценил присутствие войск США в стране
Президент Польши Анджей Дуда считает, что присутствие в его стране американских войск избавило республику от российского влияния. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:50
россия
анджей дуда
польша
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, анджей дуда, польша, сша, безопасность, в мире

Президент Польши оценил присутствие войск США в стране

15:50 19.06.2020
1293
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что присутствие в его стране американских войск избавило республику от российского влияния.
"Самое важное, что у нас уже есть тысячи американских солдат, американцы строят свою базу ПРО в Редзикове", - сказал Дуда на брифинге. По его словам, наличие в Польше американских войск гарантирует, что республика "больше не является российской зоной влияния".
Польский президент считает, что Варшава в настоящее время становится "независимой от России". "Скоро эта независимость станет полной – когда мы построим Baltic Pipe и будем иметь свободу выбора, у кого покупать газ – у России или других поставщиков. Тогда мы будем полностью независимы", - заявил Дуда.
"(Польша обретет независимость), когда мы закончим канал через Балтийскую косу и не должны будем спрашивать русских, можно ли зайти из Балтийского моря в воды залива... Тогда будет настоящий выбор и настоящая независимость от России", - заключил он.
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2 июня, 17:56
Несколько сценариев. В Польше готовятся к "войне" с Россией
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РоссияАнджей ДудаПольшаСШАБезопасностьВ мире
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