Президент Польши оценил присутствие войск США в стране

"Самое важное, что у нас уже есть тысячи американских солдат, американцы строят свою базу ПРО в Редзикове", - сказал Дуда на брифинге. По его словам, наличие в Польше американских войск гарантирует, что республика "больше не является российской зоной влияния".

Польский президент считает, что Варшава в настоящее время становится "независимой от России". "Скоро эта независимость станет полной – когда мы построим Baltic Pipe и будем иметь свободу выбора, у кого покупать газ – у России или других поставщиков. Тогда мы будем полностью независимы", - заявил Дуда.