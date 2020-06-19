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Усс пообещал Путину представить новые подходы к жизни в Арктике
Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал президенту РФ Владимиру Путину представить новые подходы к жизни и работе в Арктике. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:48
разлив дизельного топлива в норильске
арктика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр усс
владимир путин
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, арктика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр усс, владимир путин, красноярский край, норильск, происшествия

Усс пообещал Путину представить новые подходы к жизни в Арктике

15:48 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал президенту РФ Владимиру Путину представить новые подходы к жизни и работе в Арктике.
"Владимир Владимирович, я надеюсь, а точнее, я уверен, что совместными усилиями мы можем не только ликвидировать здесь последствия данной аварии, но в принципе обеспечить системное серьезное решение позитивного плана. И я думаю, что в период вашего очередного приезда в Норильск, мы сможем продемонстрировать вам новые современные подходы организации и работы, и жизни в арктической зоне", - сказал Усс во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске, которое прошло в пятницу в формате видеоконференции.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАрктикаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр УссВладимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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