Усс пообещал Путину представить новые подходы к жизни в Арктике

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал президенту РФ Владимиру Путину представить новые подходы к жизни и работе в Арктике.
"Владимир Владимирович, я надеюсь, а точнее, я уверен, что совместными усилиями мы можем не только ликвидировать здесь последствия данной аварии, но в принципе обеспечить системное серьезное решение позитивного плана. И я думаю, что в период вашего очередного приезда в Норильск, мы сможем продемонстрировать вам новые современные подходы организации и работы, и жизни в арктической зоне", - сказал Усс во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске, которое прошло в пятницу в формате видеоконференции.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.