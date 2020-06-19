В Рослесхозе назвали регионы, где вводился режим ЧС из-за вредителей

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Режим ЧС из-за насекомых-вредителей был объявлен в трех регионах России, говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза.
"В связи с резкой вспышкой численности вредных организмов режим ЧС был введен в Красноярском крае, Оренбургской области и республике Башкортостан. В настоящее время режим ЧС действует в Красноярском крае в Саянском муниципальном районе", - сообщили в ведомстве.
Как уточнили в ведомстве, около 350 миллионов рублей было направлено в 2020 году в регионы на борьбу с насекомыми-вредителями леса. Из них почти 275 млн рублей Рослесхоз выделил из нераспределенного резерва субвенций федерального бюджета.
"На сегодняшний день от насекомых-вредителей обработано более 167 тысяч гектаров леса, что составляет 73% запланированной площади. В 10 регионах страны ликвидация очагов вредителей леса полностью завершена. Обработка лесов проведена в Красноярском крае, республиках Башкортостан и Калмыкия, Волгоградской, Новосибирской, Самарской, Челябинской, Курганской, Томской и Кемеровской областях", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что продолжается ликвидация очагов насекомых-вредителей в Оренбургской области, где соответствующие работы выполнены на 86% запланированной территории. Организация и подготовка обработки лесов проводятся в Иркутской области, Республике Бурятия.
Оценить эффективность работ можно будет только через 12-15 дней после обработки, добавили в ведомстве.
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