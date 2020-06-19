В Рослесхозе назвали регионы, где вводился режим ЧС из-за вредителей

"В связи с резкой вспышкой численности вредных организмов режим ЧС был введен в Красноярском крае, Оренбургской области и республике Башкортостан. В настоящее время режим ЧС действует в Красноярском крае в Саянском муниципальном районе", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, около 350 миллионов рублей было направлено в 2020 году в регионы на борьбу с насекомыми-вредителями леса. Из них почти 275 млн рублей Рослесхоз выделил из нераспределенного резерва субвенций федерального бюджета.