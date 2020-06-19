Испания будет проводить тройной контроль въезжающих туристов

МАДРИД, 19 июн – РИА Новости. Испания будет проводить тройной предварительный контроль всех въезжающих в страну после открытия границ, сообщил министр здравоохранения Сальвадор Илья.

Испания открывает свои границы для стран Шенгена с 21 июня, за исключением Португалии , с которой сообщение возобновится с 1 июля. Кроме того, с 1 июля начинается открытие границ ЕС для третьих стран.

"С воскресенья будет достаточно персонала, чтобы все путешественники в нашу страну проходили три предварительных контроля: первый - проверка документов, (человек) должен предоставить данные, где будет находиться в стране, а также пережил ли он эпидемию и в каких условиях, проверку температуры и визуальный контроль. Если одна из этих трех предварительных проверок не будет пройдена, то он должен будет пройти медицинский осмотр", - рассказал Илья на пресс-конференции.

Всего к проведению контроля будут привлечены около 700 специалистов.

Испания – одна из самых пострадавших стран в результате эпидемии COVID-19: жертвами коронавируса стали 28,3 тысячи человек. По официальным данным минздрава, в стране с начала эпидемии было зафиксировано более 245 тысяч случаев заражения COVID-19. Однако проводимое министерством здравоохранения исследование на основании тестов на антитела свидетельствует, что реальное число тех, кто перенес болезнь, составляет 2,3 миллиона человек, то есть около 5% населения страны.

Испанское правительство в конце апреля разработало план постепенного выхода из карантина. В разных регионах смягчение мер происходит в разное время, в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Режим повышенной готовности, введенный 14 марта, завершится 21 июня.