В Петербурге умер лечивший больных COVID-19 врач больницы Святого Георгия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге скончался заведующий 2-м терапевтическим отделением больницы Святого Георгия Игорь Менакер, лечивший пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает медучреждение.
"С прискорбием сообщаем о завершении жизненного пути нашего коллеги и друга, заведующего 2-м терапевтическим отделением больницы Менакера Игоря Олеговича… Игорь Олегович настоящий врач, одного разговора с которым было достаточно, чтобы больному стало легче. Доктор Менакер высококлассный терапевт, большой любовью которого стала гастроэнтерология", - говорится в сообщении.
Больница Святого Георгия с середины марта одной из первых в Петербурге была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар и оказывает медпомощь только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция COVID-19.
"С марта Игорь Олегович начал лечить больных с COVID-19. 1 мая начался бой за его здоровье и жизнь. Больше 6 недель борьбы, больше месяца на искусственной вентиляции легких. Болезнь была сильнее", - отмечается в сообщении.
Коллектив больницы выражает соболезнования родным и близким коллеги.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.