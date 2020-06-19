В Петербурге умер лечивший больных COVID-19 врач больницы Святого Георгия

"С прискорбием сообщаем о завершении жизненного пути нашего коллеги и друга, заведующего 2-м терапевтическим отделением больницы Менакера Игоря Олеговича… Игорь Олегович настоящий врач, одного разговора с которым было достаточно, чтобы больному стало легче. Доктор Менакер высококлассный терапевт, большой любовью которого стала гастроэнтерология", - говорится в сообщении.

Больница Святого Георгия с середины марта одной из первых в Петербурге была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар и оказывает медпомощь только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция COVID-19.