В Москве на голосование зарегистрировались около 20 тысяч наблюдателей

"Один из важных вопросов, которые сейчас коллеги задают - сколько же наблюдателей в столице. Сегодня могу сказать, что мы взяли планку в 20 тысяч наблюдателей, которые у нас зарегистрированы", - сказал Ковалев на заседании в ОП РФ.