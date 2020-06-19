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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573193628.html
В Москве на голосование зарегистрировались около 20 тысяч наблюдателей
Порядка 20 тысяч наблюдателей за голосованием по конституции зарегистрированы в Москве, сообщил член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:41
голосование по поправкам в конституцию
лидия михеева
общественная палата рф
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573104999_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_774996622584e955fa0caac8eef4fc02.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лидия михеева, общественная палата рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

В Москве на голосование зарегистрировались около 20 тысяч наблюдателей

15:41 19.06.2020
82
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИнформационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Порядка 20 тысяч наблюдателей за голосованием по конституции зарегистрированы в Москве, сообщил член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев.
"Один из важных вопросов, которые сейчас коллеги задают - сколько же наблюдателей в столице. Сегодня могу сказать, что мы взяли планку в 20 тысяч наблюдателей, которые у нас зарегистрированы", - сказал Ковалев на заседании в ОП РФ.
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С учётом такого числа зарегистрированных наблюдателей на каждый избирательный участок может быть предоставлено по шесть наблюдателей, уточнил он.
Ранее секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева заявляла, что ОП надеется привлечь по всей стране около 500 тысяч наблюдателей.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.
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Собянин прокомментировал поправки к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюЛидия МихееваОбщественная палата РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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