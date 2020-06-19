В Москве на голосование зарегистрировались около 20 тысяч наблюдателей

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Порядка 20 тысяч наблюдателей за голосованием по конституции зарегистрированы в Москве, сообщил член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев.
"Один из важных вопросов, которые сейчас коллеги задают - сколько же наблюдателей в столице. Сегодня могу сказать, что мы взяли планку в 20 тысяч наблюдателей, которые у нас зарегистрированы", - сказал Ковалев на заседании в ОП РФ.
С учётом такого числа зарегистрированных наблюдателей на каждый избирательный участок может быть предоставлено по шесть наблюдателей, уточнил он.
Ранее секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева заявляла, что ОП надеется привлечь по всей стране около 500 тысяч наблюдателей.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.