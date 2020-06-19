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Распространение нового коронавируса
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В Испании уточнили данные по числу жертв коронавируса
Общее число жертв эпидемии коронавируса COVID-19 в Испании составляет 28 313, это на 1 177 больше, чем сообщалось ранее. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:37
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, мадрид (город), сальвадор, испания, в мире

В Испании уточнили данные по числу жертв коронавируса

15:37 19.06.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 19 июн – РИА Новости. Общее число жертв эпидемии коронавируса COVID-19 в Испании составляет 28 313, это на 1 177 больше, чем сообщалось ранее.
"На сегодня цифра 28 313 во всей Испании умерших с диагнозом коронавируса", - рассказал на пресс-конференции директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон. В последние недели министерство здравоохранения пыталось установить реальное число умерших в результате коронавируса с подтвержденным диагнозом, получить уточненные  данные у автономных сообществ за предыдущие периоды, в результате эти данные удалось собрать, пояснил он.
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В четверг минздрав сообщал о 27 136 жертвах коронавируса с начала эпидемии (из них 52 за последнюю неделю).
Министерство, пояснил Симон, работало при подсчете жертв коронавируса с подтвержденными случаями заболевания. При этом уточненных данных, где именно произошли смерти, – в домах престарелых, в больницах или дома – минздрав не представил.
Ранее система мониторинга смертности (MoMo) при Институте здоровья Карлоса III определила, что с 13 марта по 22 мая разница между ожидаемой смертностью и реально умершими составила 43 360 человек. Однако, по словам Симона, разница между этими данными и официальными данными смертей от COVID-19 (около 15 тысяч) не дает основание утверждать, что "эти люди точно умерли от коронавируса". Среди них есть те, кому действительно не был поставлен диагноз, но были и те, кто мог умереть по другим причинам, добавил эпидемиолог.
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По данным Национального института статистики (INE), смертность в Испании в этом году увеличилась почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 21 неделю 2020 года (до 24 мая) были зафиксированы 225 930 смертей, на 24,1% (43 954) больше, чем за тот же период 2019 года.
По словам Симона, половина из тех, кто находился в больницах в конце марта - начале апреля, были пациенты с коронавирусом. Палаты интенсивной терапии "превысили свои возможности" по количеству принимаемых пациентов. Самая тяжелая ситуация сложилась во второй неделе апреля в Мадриде и Барселоне, в некоторых больницах оказалось в два-три раза больше пациентов, чем они могли принять.
По официальным данным, в стране с начала эпидемии было зафиксировано более 245 тысяч случаев заражения COVID-19. Однако проводимое министерством здравоохранения исследование на основании тестов на антитела свидетельствует: реальное число тех, кто перенес болезнь, составляет 2,3 миллиона человек, то есть около 5% населения страны.
Министра здравоохранения Сальвадор Илья рассказал, что за последний месяц, когда уже удалось остановить эпидемию, в стране было зафиксировано 34 вспышки заболевания в различных местах. По словам Ильи, девять из этих случаев остаются активными, но "все контролируются".
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Испанское правительство в конце апреля разработало план постепенного выхода из карантина. В разных регионах смягчение мер происходит в разное время, в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Режим повышенной готовности, введенный 14 марта, завершится 21 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМадрид (город)СальвадорИспанияВ мире
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