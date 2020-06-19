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Суд заочно арестовал экс-главу Антипинского НПЗ Лисовиченко
Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:32
николай мазур
игорь мазуров
сбербанк россии
москва
тюменская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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николай мазур, игорь мазуров, сбербанк россии, москва, тюменская область, происшествия

Суд заочно арестовал экс-главу Антипинского НПЗ Лисовиченко

15:32 19.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Ранее СУСК по Тюменской области сообщал, что Лисовиченко скрылся и объявлен в международный розыск. Тогда его обвиняли в злоупотреблении полномочиями за продажу железнодорожного подъездного пути, важного для поставок нефтепродуктов.
В июле 2019 года против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток", которой принадлежал Антипинский НПЗ, Дмитрия Мазурова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мазурова арестовали, с тех пор он находится в СИЗО. Дело было заведено по заявлению Сбербанка, который утверждал, что за многочисленными фактами мошенничества стоят Мазуров и Лисовиченко. Следствие попросило суд об аресте Лисовиченко 8 июня 2020 года.
Антипинский НПЗ мощностью 9 миллионов тонн является крупнейшим независимым российским НПЗ, не входящим ни в одну из вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Ранее он был базовым активом группы "Новый поток", но затем отошел Сбербанку как залог по кредиту. В 2018 году предприятие работало с перебоями, в апреле 2019 года полностью прекратило производство. Оно снова возобновилось в середине июля 2019 года.
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
31 июля 2019, 17:45
"Новый поток" прокомментировал новые обвинения в адрес Мазурова
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Николай МазурИгорь МазуровСбербанк РоссииМоскваТюменская областьПроисшествия
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