Суд заочно арестовал экс-главу Антипинского НПЗ Лисовиченко

Антипинский НПЗ мощностью 9 миллионов тонн является крупнейшим независимым российским НПЗ, не входящим ни в одну из вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Ранее он был базовым активом группы "Новый поток", но затем отошел Сбербанку как залог по кредиту. В 2018 году предприятие работало с перебоями, в апреле 2019 года полностью прекратило производство. Оно снова возобновилось в середине июля 2019 года.