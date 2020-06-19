Суд заочно арестовал экс-главу Антипинского НПЗ Лисовиченко

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Ранее СУСК по Тюменской области сообщал, что Лисовиченко скрылся и объявлен в международный розыск. Тогда его обвиняли в злоупотреблении полномочиями за продажу железнодорожного подъездного пути, важного для поставок нефтепродуктов.
В июле 2019 года против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток", которой принадлежал Антипинский НПЗ, Дмитрия Мазурова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мазурова арестовали, с тех пор он находится в СИЗО. Дело было заведено по заявлению Сбербанка, который утверждал, что за многочисленными фактами мошенничества стоят Мазуров и Лисовиченко. Следствие попросило суд об аресте Лисовиченко 8 июня 2020 года.
Антипинский НПЗ мощностью 9 миллионов тонн является крупнейшим независимым российским НПЗ, не входящим ни в одну из вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Ранее он был базовым активом группы "Новый поток", но затем отошел Сбербанку как залог по кредиту. В 2018 году предприятие работало с перебоями, в апреле 2019 года полностью прекратило производство. Оно снова возобновилось в середине июля 2019 года.
31 июля 2019, 17:45"Новый поток" прокомментировал новые обвинения в адрес Мазурова