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Претендент на пост главы Белоруссии Губаревич получил 15 суток ареста
Председатель оппозиционного движения "За Свободу" Юрий Губаревич, который баллотируется на пост президента Белоруссии, получил 15 суток административного... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:32
президентская кампания в белоруссии
весна
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353
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президентская кампания в белоруссии, весна, минск, белоруссия, в мире

Претендент на пост главы Белоруссии Губаревич получил 15 суток ареста

15:32 19.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Председатель оппозиционного движения "За Свободу" Юрий Губаревич, который баллотируется на пост президента Белоруссии, получил 15 суток административного ареста, но пока остается на свободе, сообщил в пятницу не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
"Лидер движения "За Свободу" Юрий Губаревич получил 15 суток ареста. Пока Губаревич остается на воле", - говорится в сообщении.
Центр пояснил, что в вину политику вменялось нарушение порядка проведения массового мероприятия, а именно, участие в несанкционированном митинге на площадке у Комаровского рынка в Минске, не связанном с проведением пикета по сбору подписей. Губаревич свою вину не признал, заявив, что осуществлял сбор подписей избирателей в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты в соответствии с белорусским законодательством.
В Белоруссии завершается кампания по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты на выборах, назначенных на 9 августа. Альтернативные действующему главе государства Александру Лукашенко претенденты в основном собирают подписи путем проведения пикетов, в Минске наиболее массовые из них проходили возле Комаровского рынка по воскресеньям. На них собиралось большое количество участников, люди выстраивались в очередь, чтобы отдать подпись за выдвижение своего кандидата. При этом, по информации правозащитников, несколько десятков активистов были задержаны и подвергнуты административным арестам или штрафам за нарушение порядка проведения массового мероприятия.
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Председатель ЦИК Лидия Ермошина ранее заявила, что нынешняя президентская избирательная кампания является самой тяжелой за всю историю страны из-за большого количества нарушений уже на раннем этапе, в том числе из-за проведения отдельными претендентами не пикетов по сбору подписей, а митингов в нарушение порядка об организации массовых мероприятий. Первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич отмечал, что ситуация в Белоруссии в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности. В июне действующий президент Александр Лукашенко назвал недопустимым, что его соперники превратили сбор подписей в поддержку своего выдвижения кандидатами на пост главы республики в несанкционированные митинги с нарушением законов и норм морали.
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