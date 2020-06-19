https://ria.ru/20200619/1573192989.html
Путин рассказал, как при пандемии удалось не допустить резкого скачка цен
России удалось не допустить резких скачков цен на продовольствие и товары первой необходимости в период пандемии COVID-19 за счет рыночных механизмов, а не... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:28
2020-06-19T15:52
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
экономика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
России удалось не допустить резких скачков цен на продовольствие и товары первой необходимости в период пандемии COVID-19 за счет рыночных механизмов, а не административных команд и понуканий, заявил президент РФ Владимир Путин
.
В пятницу Путин провел встречу с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19. Президент подчеркнул, что в этот период с высоким напряжением работали производители продуктов питания и предметов первой необходимости, а также связанные с ними логистические и транспортные компании, торговые сети, предприятия электронной коммерции.
"В результате товары бесперебойно и круглосуточно подвозились в магазины, доставлялись покупателям на дом. При этом удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно, оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам и, что важно, не за счет каких-то административных команд и понуканий, а на основе прозрачных рыночных механизмов", - заявил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.