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Путин рассказал, как при пандемии удалось не допустить резкого скачка цен
России удалось не допустить резких скачков цен на продовольствие и товары первой необходимости в период пандемии COVID-19 за счет рыночных механизмов, а не... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:52
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика

Путин рассказал, как при пандемии удалось не допустить резкого скачка цен

15:28 19.06.2020 (обновлено: 15:52 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. России удалось не допустить резких скачков цен на продовольствие и товары первой необходимости в период пандемии COVID-19 за счет рыночных механизмов, а не административных команд и понуканий, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу Путин провел встречу с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19. Президент подчеркнул, что в этот период с высоким напряжением работали производители продуктов питания и предметов первой необходимости, а также связанные с ними логистические и транспортные компании, торговые сети, предприятия электронной коммерции.
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"В результате товары бесперебойно и круглосуточно подвозились в магазины, доставлялись покупателям на дом. При этом удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно, оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам и, что важно, не за счет каких-то административных команд и понуканий, а на основе прозрачных рыночных механизмов", - заявил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
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