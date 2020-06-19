Росрыболовство оценит ущерб от ЧС в Норильске для водных биоресурсов

"Для полноценной оценки нанесенного ущерба мы приняли решение о проведении масштабной экспедиции, которая пройдет в июле. Сейчас есть уже предварительные оценки ущерба, которые, на самом деле, позволяют нам говорить о том, что время потребуется значительное - порядка 10 лет, не менее - для восстановления баланса водных биологических ресурсов. И потребуются значительные, конечно, средства", - сообщил Шестаков.