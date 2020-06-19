Росрыболовство оценит ущерб от ЧС в Норильске для водных биоресурсов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Росрыболоство в августе по итогам специальной экспедиции представит оценки ущерба от разлива дизтоплива в Норильске для водных биоресурсов, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.
"Для полноценной оценки нанесенного ущерба мы приняли решение о проведении масштабной экспедиции, которая пройдет в июле. Сейчас есть уже предварительные оценки ущерба, которые, на самом деле, позволяют нам говорить о том, что время потребуется значительное - порядка 10 лет, не менее - для восстановления баланса водных биологических ресурсов. И потребуются значительные, конечно, средства", - сообщил Шестаков.
Он указал, что в Красноярском крае недостаточно заводов по воспроизводству водных биоресурсов, поэтому потребуется строительство еще двух объектов для выпуска мальков. "Вы обобщите, пожалуйста, все ваши предложения и представьте мне их", - сказал Путин после доклада руководителя ведомства.
"Есть, Владимир Владимирович. По итогам экспедиции в августе представим окончательный расчет и доклад", - отметил Шестаков.
Росрыболовство ранее назвало разлив топлива в Норильске экологической катастрофой с долгосрочными негативными последствиями. Ведомство указывало, что восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займет десятки лет.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.