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Росрыболовство оценит ущерб от ЧС в Норильске для водных биоресурсов
Росрыболоство в августе по итогам специальной экспедиции представит оценки ущерба от разлива дизтоплива в Норильске для водных биоресурсов, заявил глава... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:27
разлив дизельного топлива в норильске
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
общество
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разлив дизельного топлива в норильске, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, общество

Росрыболовство оценит ущерб от ЧС в Норильске для водных биоресурсов

15:27 19.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Росрыболоство в августе по итогам специальной экспедиции представит оценки ущерба от разлива дизтоплива в Норильске для водных биоресурсов, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.
"Для полноценной оценки нанесенного ущерба мы приняли решение о проведении масштабной экспедиции, которая пройдет в июле. Сейчас есть уже предварительные оценки ущерба, которые, на самом деле, позволяют нам говорить о том, что время потребуется значительное - порядка 10 лет, не менее - для восстановления баланса водных биологических ресурсов. И потребуются значительные, конечно, средства", - сообщил Шестаков.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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Он указал, что в Красноярском крае недостаточно заводов по воспроизводству водных биоресурсов, поэтому потребуется строительство еще двух объектов для выпуска мальков. "Вы обобщите, пожалуйста, все ваши предложения и представьте мне их", - сказал Путин после доклада руководителя ведомства.
"Есть, Владимир Владимирович. По итогам экспедиции в августе представим окончательный расчет и доклад", - отметил Шестаков.
Росрыболовство ранее назвало разлив топлива в Норильске экологической катастрофой с долгосрочными негативными последствиями. Ведомство указывало, что восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займет десятки лет.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскОбщество
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