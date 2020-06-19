https://ria.ru/20200619/1573192804.html
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии, заявил Путин
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса благодаря консолидированному подходу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:25
2020-06-19T15:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_0:0:2768:1558_1400x0_80_0_0_20b9ab8483f33b30d72492cd89e9cccc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество