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Россия достойно ответила на угрозу эпидемии, заявил Путин
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса благодаря консолидированному подходу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:55
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество

Россия достойно ответила на угрозу эпидемии, заявил Путин

15:25 19.06.2020 (обновлено: 15:55 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса благодаря консолидированному подходу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы действительно достойно - сейчас уже можно это сказать - достойно ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики. Повторю, мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу", - сказал он на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
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