Россия достойно ответила на угрозу эпидемии, заявил Путин

"Мы действительно достойно - сейчас уже можно это сказать - достойно ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики. Повторю, мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу", - сказал он на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями пандемии коронавируса.