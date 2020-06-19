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Путину доверяют 67,7 процента россиян, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 67,7% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:25
михаил мишустин
сергей миронов
вциом
лдпр
справедливая россия
геннадий зюганов
общество
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Для всепропальщиков жестковатая инфо )))
17
Особенно про Мишустина смешно
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РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564382819_0:211:2998:1897_1400x0_80_0_0_278910059aa05a004636ba85a484bf2a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, сергей миронов, вциом, лдпр, справедливая россия, геннадий зюганов, общество

Путину доверяют 67,7 процента россиян, показал опрос

15:25 19.06.2020
410
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 67,7% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 67,7% указали президента. Помимо этого, граждане доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину – 50,8%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 32,4%, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 28,1%, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову – 27,2%.
Кроме этого, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 62,4%.
Опрос проводился 8-14 июня. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
18 июня, 12:09
Голосование повлияет на будущее, считает большинство россиян – ВЦИОМ
134800257
Обсудить 5
Михаил МишустинСергей МироновВЦИОМЛДПРСправедливая РоссияГеннадий ЗюгановОбщество
Популярные комментарии
Для всепропальщиков жестковатая инфо )))
19 июня, 15:32
ИИгорь
710009
Особенно про Мишустина смешно
19 июня, 15:41
ЛКЛысый Кучерявый
800004
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