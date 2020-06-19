На Алтае женщина связывала и запирала в погребе семилетнего внука

Следователи считают, что с мая по июнь 2020 года подозреваемая неоднократно применяла психическое и физическое насилие в отношении своего семилетнего внука, который находился у нее под опекой. В частности, женщина удерживала его в погребе, связывала руки и ноги ребенка.