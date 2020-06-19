На Алтае женщина связывала и запирала в погребе семилетнего внука

БАРНАУЛ, 19 июн - РИА Новости. Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело в отношении жительницы города Горняка, которая связывала своего семилетнего внука и запирала его в погребе, сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи считают, что с мая по июнь 2020 года подозреваемая неоднократно применяла психическое и физическое насилие в отношении своего семилетнего внука, который находился у нее под опекой. В частности, женщина удерживала его в погребе, связывала руки и ноги ребенка.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней жительницы города Горняка, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного) и п. "д" ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об изъятии ребенка из семьи и помещении в социальное учреждение.
"Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - уточняют в региональном СК.