Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573192566.html
Коренные народы обеспокоены последствиями ЧП в Норильске, заявил Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что коренные малочисленные народы севера беспокоят последствия разлива дизельного топлива в Норильске,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:22
разлив дизельного топлива в норильске
александр усс
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572995705_0:0:1692:953_1400x0_80_0_0_4195ff24459608d612a2f75b893db1e0.jpg
https://ria.ru/20200619/1573191257.html
2
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572995705_0:0:1692:953_1400x0_80_0_0_4195ff24459608d612a2f75b893db1e0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572995705_279:0:1692:1060_1400x0_80_0_0_30cc823a5858f4c2d66e75a47ffd8603.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572995705_488:0:1548:1060_1400x0_80_0_0_e15c6ec09bbd55a760bacbd550e605fb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, александр усс, красноярский край, норильск, происшествия

Коренные народы обеспокоены последствиями ЧП в Норильске, заявил Усс

15:22 19.06.2020
802
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что коренные малочисленные народы севера беспокоят последствия разлива дизельного топлива в Норильске, которые могут повлиять на их уклад жизни, нужно определить механизмы компенсации нанесенного ущерба.
Губернатор выступил с докладом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае, которое прошло в пятницу в формате видеоконференции.
Как отметил Усс, основные неотложные мероприятия по ликвидации аварии выполнены на хорошем уровне, но предстоит еще много работы на перспективу, чтобы не допустить такой аварии в будущем. В частности, отметил глава региона, нужно повысить уровень промышленной безопасности и определить понятные для людей механизмы компенсации нанесенного ущерба.
"Считаю необходимым привлечь к этой работе представителей коренных малочисленных народов севера, многие из них в личных беседах, встречах выражают обоснованное беспокойство о том, что авария может повлиять на традиционные формы их хозяйства, их жизни на этой земле", - сказал Усс
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:06
Путин раскритиковал работу контрольных управлений из-за ЧП в Норильске
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
920313
Обсудить 2
Разлив дизельного топлива в НорильскеАлександр УссКрасноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Алтае женщина связывала и запирала в погребе семилетнего внука
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
"Норникель" выделил пять миллиардов рублей на ликвидацию ЧП в Норильске
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В России с 1 июля начнутся проверки предприятий-загрязнителей в Арктике
Инвалидная коляска
Бастрыкин поручил разобраться, почему детей в Москве лишили инвалидности
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Росприроднадзоре рассказали о состоянии водных объектов в Норильске
Кресла для судей в зале заседаний
Суд заочно арестовал экс-главу Антипинского НПЗ Лисовиченко
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК опровергли версию о случайном убийстве судьи в Коми его другом
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Усс пообещал Путину представить новые подходы к жизни в Арктике
Президент РФ Владимир Путин
Путин раскритиковал работу контрольных управлений из-за ЧП в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Росприродназор представит расчет ущерба от ЧП в Норильске к 1 июля
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Президент РФ Владимир Путин
Путину доверяют 67,7 процента россиян, показал опрос
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Росрыболовство оценит ущерб от ЧС в Норильске для водных биоресурсов
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
В Крыму нашли большие запасы пресных вод
Обработка деревьев от насекомых-вредителей
В Рослесхозе назвали регионы, где вводился режим ЧС из-за вредителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния