Коренные народы обеспокоены последствиями ЧП в Норильске, заявил Усс

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что коренные малочисленные народы севера беспокоят последствия разлива дизельного топлива в Норильске, которые могут повлиять на их уклад жизни, нужно определить механизмы компенсации нанесенного ущерба.
Губернатор выступил с докладом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае, которое прошло в пятницу в формате видеоконференции.
Как отметил Усс, основные неотложные мероприятия по ликвидации аварии выполнены на хорошем уровне, но предстоит еще много работы на перспективу, чтобы не допустить такой аварии в будущем. В частности, отметил глава региона, нужно повысить уровень промышленной безопасности и определить понятные для людей механизмы компенсации нанесенного ущерба.
"Считаю необходимым привлечь к этой работе представителей коренных малочисленных народов севера, многие из них в личных беседах, встречах выражают обоснованное беспокойство о том, что авария может повлиять на традиционные формы их хозяйства, их жизни на этой земле", - сказал Усс
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.