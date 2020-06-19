Коренные народы обеспокоены последствиями ЧП в Норильске, заявил Усс

Как отметил Усс, основные неотложные мероприятия по ликвидации аварии выполнены на хорошем уровне, но предстоит еще много работы на перспективу, чтобы не допустить такой аварии в будущем. В частности, отметил глава региона, нужно повысить уровень промышленной безопасности и определить понятные для людей механизмы компенсации нанесенного ущерба.