В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники у линии соприкосновения

Он уточнил, что за эту неделю разведка ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков в 11 подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения.

"Данная информация также подтверждается в официальных отчетах наблюдателями ОБСЕ. Мы не исключаем, что данное вооружение может быть использовано украинским командованием для обстрелов территории республики", - добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.