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В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники у линии соприкосновения
Украинские силовики разместили бронетехнику в ряде подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:19
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
киев
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире

В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники у линии соприкосновения

15:19 19.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 июн – РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в ряде подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Противник продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что за эту неделю разведка ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков в 11 подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения.
"Данная информация также подтверждается в официальных отчетах наблюдателями ОБСЕ. Мы не исключаем, что данное вооружение может быть использовано украинским командованием для обстрелов территории республики", - добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаКиевВ мире
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