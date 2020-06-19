"Иррико" поставит в розничные сети молодой ставропольский картофель

Картофель, продаваемый на развес в одном из магазинов Москвы

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ГК "Иррико" (входит в Группу . ГК "Иррико" (входит в Группу ВТБ ) подписала контракт о поставках молодого ставропольского картофеля в розничную сеть "Магнит", сообщает пресс-служба ВТБ.

Ранее отечественная розница молодой картофель в это время года импортировала. Продукция "Иррико" будет представлена на полках магазинов сети на Юге России и Северном Кавказе.

"Использование технологий интенсивного земледелия и современной системы орошения позволяют собирать урожай молодого картофеля на Юге России уже в июне, а современные технологии предпродажной подготовки и эффективная логистика позволяют сохранять полезные свойства картофеля и доставлять нашу продукцию до полки быстрее, чем импортеры", - привели в пресс-службе слова коммерческого директора ГК "Иррико" Виктории Асхабалиевой.