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"Иррико" поставит в розничные сети молодой ставропольский картофель
ГК "Иррико" (входит в Группу ВТБ) подписала контракт о поставках молодого ставропольского картофеля в розничную сеть "Магнит", сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:26
2020-06-19T15:26
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втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости
. ГК "Иррико" (входит в Группу ВТБ
) подписала контракт о поставках молодого ставропольского картофеля в розничную сеть "Магнит", сообщает пресс-служба ВТБ.
Ранее отечественная розница молодой картофель в это время года импортировала. Продукция "Иррико" будет представлена на полках магазинов сети на Юге России и Северном Кавказе.
"Использование технологий интенсивного земледелия и современной системы орошения позволяют собирать урожай молодого картофеля на Юге России уже в июне, а современные технологии предпродажной подготовки и эффективная логистика позволяют сохранять полезные свойства картофеля и доставлять нашу продукцию до полки быстрее, чем импортеры", - привели в пресс-службе слова коммерческого директора ГК "Иррико" Виктории Асхабалиевой.
"Иррико" занимается развитием передовых сельхозтехнологий с применением современной системы орошения на Юге России. На площади 1500 гектаров компания выращивает продовольственный картофель для розничных сетей и специализированные сорта для изготовления чипсов, картофеля-фри, картофельных долек. В этом году планируется собрать более 50 тысяч тонн картофеля, две трети из которого будут реализованы через отечественные розничные сети, остальная часть пойдет на переработку.