Памфилова объяснила, как можно проголосовать в "красных зонах" больниц

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в конституцию может быть организовано в "красны зонах" больниц для врачей и болеющих COVID-19, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Что касается медицинских учреждений, которые сейчас ориентированы на борьбу с COVID-19, в "красные зоны" никто из наших членов комиссий не идет. Там образование участков не предусматриваем. Эти красные зоны для нас закрыты", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она пояснила, что если кто-то из медперсонала или болеющих коронавирусом захочет проголосовать, после подачи заявки из медперсонала может быть образована комиссия, которую ЦИК обеспечит всем необходимым.
Передать бюллетени и все, что необходимо,- это не проблема, дальше все это обеззаразить, чтобы провести пересчет, это тоже не проблема. Но я думаю, что если и будут такие случаи, то они будут единичные или исключительные. На всякий случай мы их предусматриваем, чтобы не лишать людей (права проголосовать).
Голосование по поправкам состоится 1 июля.