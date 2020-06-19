Памфилова объяснила, как можно проголосовать в "красных зонах" больниц

Передать бюллетени и все, что необходимо,- это не проблема, дальше все это обеззаразить, чтобы провести пересчет, это тоже не проблема. Но я думаю, что если и будут такие случаи, то они будут единичные или исключительные. На всякий случай мы их предусматриваем, чтобы не лишать людей (права проголосовать).