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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573191679.html
Памфилова объяснила, как можно проголосовать в "красных зонах" больниц
Голосование по поправкам в конституцию может быть организовано в "красны зонах" больниц для врачей и болеющих COVID-19, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:14
голосование по поправкам в конституцию
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конституция рф
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Памфилова объяснила, как можно проголосовать в "красных зонах" больниц

15:13 19.06.2020 (обновлено: 15:14 19.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в конституцию может быть организовано в "красны зонах" больниц для врачей и болеющих COVID-19, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Что касается медицинских учреждений, которые сейчас ориентированы на борьбу с COVID-19, в "красные зоны" никто из наших членов комиссий не идет. Там образование участков не предусматриваем. Эти красные зоны для нас закрыты", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она пояснила, что если кто-то из медперсонала или болеющих коронавирусом захочет проголосовать, после подачи заявки из медперсонала может быть образована комиссия, которую ЦИК обеспечит всем необходимым.

Передать бюллетени и все, что необходимо,- это не проблема, дальше все это обеззаразить, чтобы провести пересчет, это тоже не проблема. Но я думаю, что если и будут такие случаи, то они будут единичные или исключительные. На всякий случай мы их предусматриваем, чтобы не лишать людей (права проголосовать).

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Элла Памифлова
председатель ЦИК России
Голосование по поправкам состоится 1 июля.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
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