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Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане
Французские и австралийские геологи изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там идет формирование "эмбрионального... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:37
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геология, земля - риа наука, антарктида, вулкан

Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане

15:16 19.06.2020 (обновлено: 15:37 19.06.2020)
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© Фото : Michel de Saint BlanquatИнтрузия сиенита (светло-серое) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры (темное). Королевские пингвины дают представление о масштабе
Интрузия сиенита (светло-серое) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры (темное). Королевские пингвины дают представление о масштабе
© Фото : Michel de Saint Blanquat
Интрузия сиенита (светло-серое) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры (темное). Королевские пингвины дают представление о масштабе
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Французские и австралийские геологи изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там идет формирование "эмбрионального континента". Результаты исследования опубликованы в журнале Terra Nova.
Считается, что континентальная кора наращивается на границах континентов и океанов, в так называемых зонах субдукции, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию, под континент. При их переплавке и смешении с материалом основания континентальных плит образуется гранитная магма, которая, поднимаясь, формирует верхний, "гранитный" слой континентов.
С геологической точки зрения именно этот внешний слой отличает континенты от океанов: относительно тонкая океаническая кора состоит в основном из базальтов, образующихся в результате плавления материала мантии, тогда как континентальная кора — более толстая и имеет гранитный состав.
Результаты исследования, проведенного учеными на островах архипелага Кергелен, расположенного в Индийском океане недалеко от Антарктиды, показывают, что гранитная магма, а значит, и континентальная кора могут образовываться не только в зонах субдукции, но и непосредственно в центре океанов. Авторы предполагают, что именно так и зарождаются новые континенты.
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Острова архипелага — это, по сути, возвышающиеся над водой вершины вулканов, прорывающих океаническую кору Кергеленского плато. Изливавшиеся из этих вулканов потоки базальтов и сформировали острова. Однако наряду с базальтами, традиционными для океанов, здесь есть одна интрузия (магматическое внедрение) более кислых по составу пород гранитного семейства — сиенитов, встречающихся только на континентах. За счет этого внедрения земная кора в районе Кергелена аномально толстая, как на материках.
Изучив геометрию и внутреннюю структуру интрузии сиенита интрузивного комплекса Южный Ралье-дю-Бати на центральном острове архипелага, авторы выяснили, что и это внедрение происходило так же, как на континентах: в несколько слоев, каждый из которых постепенно приподнимал окружающие породы. Датирование слоев показало, что общее время формирования интрузии сиенитов охватывает примерно 3,7 миллиона лет — от 11,6 до 7,9 миллионов лет назад.
Авторы сформулировали гипотезу о том, что сиенитовый массив острова Кергелен — это, по сути, "эмбрион континента", который через миллионы лет станет полноценным материком. В статье они подчеркивают, что для окончательного вывода необходимо детально изучить химический состав сиенитов, чтобы понять происхождение его магмы и восстановить историю ее эволюции.
Массив Южный Ралье-дю-Бати — единственный пока известный в мире пример интрузии кислого состава, расположенной в центре океанической литосферной плиты.
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