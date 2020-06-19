Власти Аляски убрали прославившийся в кино автобус, опасный для туристов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Власти Аляски убрали заброшенный автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс и который неоднократно становился "смертельно опасной" достопримечательностью для туристов, сообщает департамент природных ресурсов штата.

Роман "В диких условиях" был написан в 1996 году на основе реальной истории американского путешественника Кристофа Маккэндлесса, также известного под псевдонимом "Александр Бродяга". Молодой человек из обеспеченной семьи отправился в дикий район Аляски и поселился в автобусе. Через четыре месяца своего уединения мужчина умер от истощения в 24 года. В 2007 году на экраны вышел одноименный фильм.

"Тщательно изучив вопрос, исходя из требований к сохранению общественной безопасности и рассмотрев различные варианты, мы решили, что лучшим решением будет убрать автобус с тропы", — заявил глава департамента природных ресурсов Аляски Корри Файги.

Машина, служившая временным домом для строителей, была заброшена в 1961 году и обрела популярность после выхода книги Джона Кракауэра о погибшем путешественнике.

"С тех пор множество туристов пытались добраться до него по стопам Маккэндлесса, и многие скончались, получили ранения или были найдены спасательными службами", — отмечает департамент.

В четверг утром военный вертолет вывез автобус в "безопасное место", где тот будет находиться, пока власти не решат куда его перевезти.