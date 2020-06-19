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https://ria.ru/20200619/1573191194.html
Власти Аляски убрали прославившийся в кино автобус, опасный для туристов
Власти Аляски убрали заброшенный автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс и который... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
новости - туризм, сша, туризм, аляска

Власти Аляски убрали прославившийся в кино автобус, опасный для туристов

16:10 19.06.2020
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© AFP 2020 / Getty Images/Lance KingГород Анкоридж на Аляске
Город Анкоридж на Аляске
© AFP 2020 / Getty Images/Lance King
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Власти Аляски убрали заброшенный автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс и который неоднократно становился "смертельно опасной" достопримечательностью для туристов, сообщает департамент природных ресурсов штата.
Роман "В диких условиях" был написан в 1996 году на основе реальной истории американского путешественника Кристофа Маккэндлесса, также известного под псевдонимом "Александр Бродяга". Молодой человек из обеспеченной семьи отправился в дикий район Аляски и поселился в автобусе. Через четыре месяца своего уединения мужчина умер от истощения в 24 года. В 2007 году на экраны вышел одноименный фильм.
"Тщательно изучив вопрос, исходя из требований к сохранению общественной безопасности и рассмотрев различные варианты, мы решили, что лучшим решением будет убрать автобус с тропы", — заявил глава департамента природных ресурсов Аляски Корри Файги.
Машина, служившая временным домом для строителей, была заброшена в 1961 году и обрела популярность после выхода книги Джона Кракауэра о погибшем путешественнике.
"С тех пор множество туристов пытались добраться до него по стопам Маккэндлесса, и многие скончались, получили ранения или были найдены спасательными службами", — отмечает департамент.
В четверг утром военный вертолет вывез автобус в "безопасное место", где тот будет находиться, пока власти не решат куда его перевезти.
В 2019 году пытаясь добраться до автобуса, погибла актриса Вероника Никонова, снявшаяся в фильме "Брестская крепость". Когда Никонова с мужем попытались пересечь реку Текланика, девушку смыло водой: поток был сильным и быстрым из-за недавних дождей.
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