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Война в Сирии
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Россия призвала обеспечить выход школьников из зоны деэскалации в Идлибе
Инцидент со школьниками в сирийском Идлибе является еще одной наглядной демонстрацией произвола идлибских боевиков, терроризирующих местных жителей; Москва... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:02
война в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
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353
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война в сирии, идлиб (мухафаза), в мире

Россия призвала обеспечить выход школьников из зоны деэскалации в Идлибе

15:02 19.06.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Инцидент со школьниками в сирийском Идлибе является еще одной наглядной демонстрацией произвола идлибских боевиков, терроризирующих местных жителей; Москва призывает все заинтересованные стороны обеспечить безопасный выход школьников с родителями из зоны деэскалации, говорится в заявлении МИД РФ.
Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, признанной террористической СБ ООН, 17 июня заблокировали колонну из 17 микроавтобусов со школьниками, которые должны были прибыть в город Хама. Идлибские школьники направлялись на подконтрольные правительству САР территории для того, чтобы сдать экзамены и получить документы установленного образца об окончании учебных заведений.
"Этот инцидент является еще одной наглядной демонстрацией произвола идлибских боевиков, которые терроризируют мирных жителей, совершают преступления и противоправные действия. Создание препятствий для свободного перемещения гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве указали на то, что идлибским школьникам было отказано не только в свободе перемещения, которая закреплена статьей 13 Всеобщей декларации прав человека, но и в праве на образование, которое прописано в статье 26 указанного документа.
Вид на город Алеппо
18 июня, 05:06Война в Сирии
В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
"Убеждены, что международное сообщество и представители ООН не должны молча наблюдать за произвольными и преступными действиями боевиков. Идлибские дети, о которых так часто вспоминали в СБ ООН в ходе операции по борьбе с террористами, теперь оказываются забытыми. Призываем все заинтересованные стороны принять меры и обеспечить безопасный выход школьников с родителями из зоны деэскалации в Идлибе, защитить их от произвола террористов", - подчеркнули в МИД РФ.
Ранее правительство Сирии и руководители местных администраций в зоне деэскалации Идлиб договорились, что ученикам средних школ предоставят возможность получить документы об окончании школ и сдать экзамены для поступления в сирийские вузы. При содействии российского Центра по примирению через два пункта пропуска "Алеппо" и "Трумба" с неподконтрольных сирийскому правительству территорий прибыли уже более тысячи школьников.
* Террористическая организация, запрещена в России
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