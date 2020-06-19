Россия призвала обеспечить выход школьников из зоны деэскалации в Идлибе

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Инцидент со школьниками в сирийском Идлибе является еще одной наглядной демонстрацией произвола идлибских боевиков, терроризирующих местных жителей; Москва призывает все заинтересованные стороны обеспечить безопасный выход школьников с родителями из зоны деэскалации, говорится в заявлении МИД РФ.

Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, признанной террористической СБ ООН, 17 июня заблокировали колонну из 17 микроавтобусов со школьниками, которые должны были прибыть в город Хама. Идлибские школьники направлялись на подконтрольные правительству САР территории для того, чтобы сдать экзамены и получить документы установленного образца об окончании учебных заведений.

"Этот инцидент является еще одной наглядной демонстрацией произвола идлибских боевиков, которые терроризируют мирных жителей, совершают преступления и противоправные действия. Создание препятствий для свободного перемещения гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта является грубым нарушением норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве указали на то, что идлибским школьникам было отказано не только в свободе перемещения, которая закреплена статьей 13 Всеобщей декларации прав человека, но и в праве на образование, которое прописано в статье 26 указанного документа.

"Убеждены, что международное сообщество и представители ООН не должны молча наблюдать за произвольными и преступными действиями боевиков. Идлибские дети, о которых так часто вспоминали в СБ ООН в ходе операции по борьбе с террористами, теперь оказываются забытыми. Призываем все заинтересованные стороны принять меры и обеспечить безопасный выход школьников с родителями из зоны деэскалации в Идлибе, защитить их от произвола террористов", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее правительство Сирии и руководители местных администраций в зоне деэскалации Идлиб договорились, что ученикам средних школ предоставят возможность получить документы об окончании школ и сдать экзамены для поступления в сирийские вузы. При содействии российского Центра по примирению через два пункта пропуска "Алеппо" и "Трумба" с неподконтрольных сирийскому правительству территорий прибыли уже более тысячи школьников.