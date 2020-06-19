Заседание Комитета по СМИ и информполитике Ассоциации менеджеров

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К участию приглашены:
- главный редактор издания News.ru Мусейб АЛЕКПЕРОВ;
- сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, первый заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман КАРМАНОВ;
- директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ;
- управляющий партнер агентства "Социальные сети" Денис ТЕРЕХОВ;
- исполнительный директор по медиа Rambler Group Андрей ЦЫПЕР.
Модератор – первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим КОВАЛЕВ.
Как пандемия повлияла на медиабизнес в целом? Какова новая реальность? Как будут восстанавливаться коммуникации после пандемии? Как будет проходить интеграция онлайн- и оффлайн-коммуникаций?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- главный редактор издания News.ru Мусейб АЛЕКПЕРОВ;
- сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, первый заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман КАРМАНОВ;
- директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ;
- управляющий партнер агентства "Социальные сети" Денис ТЕРЕХОВ;
- исполнительный директор по медиа Rambler Group Андрей ЦЫПЕР.
Модератор – первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим КОВАЛЕВ.
Как пандемия повлияла на медиабизнес в целом? Какова новая реальность? Как будут восстанавливаться коммуникации после пандемии? Как будет проходить интеграция онлайн- и оффлайн-коммуникаций?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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