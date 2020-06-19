Заседание Комитета по СМИ и информполитике Ассоциации менеджеров

- главный редактор издания News.ru Мусейб АЛЕКПЕРОВ;- сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, первый заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман КАРМАНОВ;- директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ;- управляющий партнер агентства "Социальные сети" Денис ТЕРЕХОВ;- исполнительный директор по медиа Rambler Group Андрей ЦЫПЕР.Модератор – первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим КОВАЛЕВ.Как пандемия повлияла на медиабизнес в целом? Какова новая реальность? Как будут восстанавливаться коммуникации после пандемии? Как будет проходить интеграция онлайн- и оффлайн-коммуникаций?