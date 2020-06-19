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Заседание Комитета по СМИ и информполитике Ассоциации менеджеров
23 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет очное заседание экспертов в рамках работы Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему: "Коммуникации в постCOVID".
2020-06-19T15:02
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1573190888.jpg?1592568157
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Заседание Комитета по СМИ и информполитике Ассоциации менеджеров

15:02 19.06.2020
11
23 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет очное заседание экспертов в рамках работы Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему: "Коммуникации в постCOVID".
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К участию приглашены:
- главный редактор издания News.ru Мусейб АЛЕКПЕРОВ;
- сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, первый заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман КАРМАНОВ;
- директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ;
- управляющий партнер агентства "Социальные сети" Денис ТЕРЕХОВ;
- исполнительный директор по медиа Rambler Group Андрей ЦЫПЕР.

Модератор – первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим КОВАЛЕВ.

Как пандемия повлияла на медиабизнес в целом? Какова новая реальность? Как будут восстанавливаться коммуникации после пандемии? Как будет проходить интеграция онлайн- и оффлайн-коммуникаций?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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