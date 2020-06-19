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Пациентка потребовала компенсацию с поликлиники за отказ в приеме
Жительница города Светлогорска Калининградской области, которая безуспешно пытается добиться приема в поликлинике по месту жительства, требует взыскать с... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:05
калининградская область
светлогорск
происшествия
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калининградская область
светлогорск
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
калининградская область, светлогорск, происшествия

Пациентка потребовала компенсацию с поликлиники за отказ в приеме

15:00 19.06.2020 (обновлено: 15:05 19.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗале заседаний в суде
Зале заседаний в суде
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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КАЛИНИНГРАД, 19 июн - РИА Новости. Жительница города Светлогорска Калининградской области, которая безуспешно пытается добиться приема в поликлинике по месту жительства, требует взыскать с лечебного учреждения компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Светлогорского городского суда.
Женщина обратилась в суд с иском к поликлинике, где она указала, что с ноября 2018 года постоянно проживает в Светлогорске. Спустя год она обратилась в районную поликлинику, чтобы прикрепиться к ней и получать медпомощь по месту фактического проживания по полису ОМС. Женщина отметила, что сотрудники поликлиники ей неоднократно отказали, объяснив это тем, что у истицы нет такого права. Затем ей отказали и в экстренном медицинском обслуживании, из-за чего женщине пришлось прибегнуть к платным услугам в другой клинике.
"Истица просит суд признать действия ответчика незаконными, обязать руководство ГБУЗ КО "Светлогорская ЦРП" прикрепить ее к указанному медицинскому учреждению для медицинского обслуживания, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей и причиненный материальный ущерб в размере 1395 рублей в связи с обращением за платной медицинской помощью", - говорится в сообщении.
В суде отметили, что иск принят к производству. Судебное заседание назначено на 6 июля 2020 года.
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