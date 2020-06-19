Пациентка потребовала компенсацию с поликлиники за отказ в приеме

Женщина обратилась в суд с иском к поликлинике, где она указала, что с ноября 2018 года постоянно проживает в Светлогорске. Спустя год она обратилась в районную поликлинику, чтобы прикрепиться к ней и получать медпомощь по месту фактического проживания по полису ОМС. Женщина отметила, что сотрудники поликлиники ей неоднократно отказали, объяснив это тем, что у истицы нет такого права. Затем ей отказали и в экстренном медицинском обслуживании, из-за чего женщине пришлось прибегнуть к платным услугам в другой клинике.