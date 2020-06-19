В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 57,3 тысячи

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев Число зарегистрированных случаев COVID-19 Белоруссии за сутки выросло на 676 до 57,3 тысячи, умерли еще шесть человек, всего скончались 337 пациентов, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава страны.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 700. По данным на четверг, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии составило 56657, умерших – 331 человек. Четырнадцатого июня минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. А несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.

"Зарегистрированы 57333 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 821887 тестов", - говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 337 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Согласно сообщению пресс-службы, "в Беларуси на 19 июня выздоровели и выписаны 35275 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.