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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573190689.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 57,3 тысячи
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 676 до 57,3 тысячи, умерли еще шесть человек, всего скончались 337 пациентов,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:00
распространение нового коронавируса
батыр бердыклычев
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
белоруссия
в мире
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батыр бердыклычев, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 57,3 тысячи

15:00 19.06.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 676 до 57,3 тысячи, умерли еще шесть человек, всего скончались 337 пациентов, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 700. По данным на четверг, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии составило 56657, умерших – 331 человек. Четырнадцатого июня минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. А несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
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"Зарегистрированы 57333 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 821887 тестов", - говорится в сообщении.
Минздрав отмечает, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 337 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
Согласно сообщению пресс-службы, "в Беларуси на 19 июня выздоровели и выписаны 35275 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБатыр БердыклычевКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБелоруссияВ мире
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