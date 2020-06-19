Путин ждет доклада о проверках аналогичных ТЭЦ в Норильске предприятий

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после 24 июля ждет доклада по итогам проверок Ростехнадзора по предприятиям, аналогичным ТЭЦ в Норильске.
Представитель Ростехнадзора на совещании у президента о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае рассказал о работе по проверкам аналогичных объектов, предназначенных для транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов, о результатах которой сразу будет доложено главе государства.
"Хорошо. 24 июля?" - уточнил Путин.
"Хорошо, я жду вашего доклада, хорошо", - сказал президент.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.