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Путин ждет доклада о проверках аналогичных ТЭЦ в Норильске предприятий
Президент РФ Владимир Путин заявил, что после 24 июля ждет доклада по итогам проверок Ростехнадзора по предприятиям, аналогичным ТЭЦ в Норильске. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
владимир путин
норильск
экономика
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия, разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), владимир путин, норильск, экономика

Путин ждет доклада о проверках аналогичных ТЭЦ в Норильске предприятий

14:59 19.06.2020 (обновлено: 15:08 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после 24 июля ждет доклада по итогам проверок Ростехнадзора по предприятиям, аналогичным ТЭЦ в Норильске.
Представитель Ростехнадзора на совещании у президента о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае рассказал о работе по проверкам аналогичных объектов, предназначенных для транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов, о результатах которой сразу будет доложено главе государства.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Вчера, 15:00
Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
"Хорошо. 24 июля?" - уточнил Путин.
"Хорошо, я жду вашего доклада, хорошо", - сказал президент.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:06
Путин раскритиковал работу контрольных управлений из-за ЧП в Норильске
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествияРазлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Владимир ПутинНорильскЭкономика
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