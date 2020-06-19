https://ria.ru/20200619/1573190435.html
Четыре суда в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании
Четыре районных суда Санкт-Петербурга эвакуируются из-за сообщения о "минировании", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:58
2020-06-19T14:58
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости.
Четыре районных суда Санкт-Петербурга
эвакуируются из-за сообщения о "минировании", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Смольнинский, Ленинский, Василеоостровский, Петродворцовый суды эвакуируются", - сообщили журналистам в объединенной пресс-службе.
Также к пресс-релизу приложен скриншот сообщения с угрозами, которое поступило на электронную почту Смольнинского суда. Из него следует, что неизвестными якобы "заминированы" больницы города, всего перечислено около 50 адресов медучреждений в Петербурге и Ленобласти.
Рассылка подобных писем в суды Петербурга началась в понедельник после трёхмесячного перерыва. Суды были проверены спецслужбами, опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено.
Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов начали приходить в суды Петербурга 28 ноября прошлого года. С тех пор суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.