Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573190435.html
Четыре суда в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании
Четыре районных суда Санкт-Петербурга эвакуируются из-за сообщения о "минировании", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:58
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147595/45/1475954578_0:0:3019:1699_1400x0_80_0_0_867ffb464f3fdf1b38cd4c2f69b91524.jpg
https://ria.ru/20200618/1573103428.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/147595/45/1475954578_0:0:3019:1699_1400x0_80_0_0_867ffb464f3fdf1b38cd4c2f69b91524.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/147595/45/1475954578_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_7060a5a5031f864dacbe6ddb6dfb7edb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147595/45/1475954578_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_3bdaf92d6e670ca77321a04adcaeba2f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия

Четыре суда в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании

14:58 19.06.2020
40
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелефоны в дежурной части ОВД
Телефоны в дежурной части ОВД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Четыре районных суда Санкт-Петербурга эвакуируются из-за сообщения о "минировании", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Смольнинский, Ленинский, Василеоостровский, Петродворцовый суды эвакуируются", - сообщили журналистам в объединенной пресс-службе.
Также к пресс-релизу приложен скриншот сообщения с угрозами, которое поступило на электронную почту Смольнинского суда. Из него следует, что неизвестными якобы "заминированы" больницы города, всего перечислено около 50 адресов медучреждений в Петербурге и Ленобласти.
Рассылка подобных писем в суды Петербурга началась в понедельник после трёхмесячного перерыва. Суды были проверены спецслужбами, опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено.
Здание посольства РФ в Кишиневе
18 июня, 10:21
Полиция Молдавии проверит сообщение о "минировании" посольства России
Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов начали приходить в суды Петербурга 28 ноября прошлого года. С тех пор суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
010001
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
ЧП в Норильске выявило ряд системных проблем, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин ждет доклада о проверках аналогичных ТЭЦ в Норильске предприятий
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Магнитогорске семь человек пострадали при столкновении двух иномарок
Зале заседаний в суде
Пациентка потребовала компенсацию с поликлиники за отказ в приеме
Иконки социальных сетей на экране смартфона
В Совете муфтиев призвали прививать молодежи патриотизм через соцсети
Плакат времен Великой Отечественной войны на выставке Медики в годы Великой Отечественной войны в Москве
Выставку в Историческом музее можно посетить по предварительной записи
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Путин: опыта ликвидации аварий, подобных ЧС в Норильске, в России не было
Глава МЧС Евгений Зиничев
В МЧС рассказали о третьем этапе ликвидации разлива топлива в Норильске
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Путину доложат, есть ли основания снять режим ЧС федмасштаба в Норильске
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
Глава Минприроды оценил ход ликвидации ЧП в Норильске
Президент РФ Владимир Путин
Путин раскритиковал работу контрольных управлений из-за ЧП в Норильске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 57,3 тысячи
Вид на город Белгород
В Белгородской области отменяют самоизоляцию для приезжающих из Москвы
Военные действия в провинции Идлиб
Россия призвала обеспечить выход школьников из зоны деэскалации в Идлибе
Врач скорой помощи
В Сахалинской области рассказали о новых случаях коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния