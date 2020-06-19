Четыре суда в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании

Также к пресс-релизу приложен скриншот сообщения с угрозами, которое поступило на электронную почту Смольнинского суда. Из него следует, что неизвестными якобы "заминированы" больницы города, всего перечислено около 50 адресов медучреждений в Петербурге и Ленобласти.

Рассылка подобных писем в суды Петербурга началась в понедельник после трёхмесячного перерыва. Суды были проверены спецслужбами, опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено.

Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов начали приходить в суды Петербурга 28 ноября прошлого года. С тех пор суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.