ЧП в Норильске выявило ряд системных проблем, заявил Путин

"Это событие выявило ряд системных проблем. Их нужно как можно быстрее зафиксировать, отработать все детали и предпринять все необходимое для совершенствования нормативно-правовой базы и в законе закрепить", - заявил Путин в пятницу на совещании о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае.