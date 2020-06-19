В Магнитогорске семь человек пострадали при столкновении двух иномарок

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, по предварительным данным, пострадали при столкновении двух иномарок в городе Семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, по предварительным данным, пострадали при столкновении двух иномарок в городе Магнитогорск Челябинской области в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

По данным полиции, ДТП произошло в 15.20 (13.20 мск) в пятницу на проспекте Ленина.

"По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo при повороте налево не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Ford Focus. В результате ДТП травмы получили и были госпитализированы 7 человек", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пострадали водитель и пассажир автомобиля Ford, а также пять человек во второй иномарке, в том числе трое несовершеннолетних 13, 10 и 6 лет.