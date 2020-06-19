https://ria.ru/20200619/1573190281.html
В Магнитогорске семь человек пострадали при столкновении двух иномарок
Семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, по предварительным данным, пострадали при столкновении двух иномарок в городе Магнитогорск Челябинской... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:56
2020-06-19T14:56
магнитогорск
челябинская область
происшествия
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магнитогорск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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магнитогорск, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости.
Семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, по предварительным данным, пострадали при столкновении двух иномарок в городе Магнитогорск Челябинской области
в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в 15.20 (13.20 мск) в пятницу на проспекте Ленина.
"По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo при повороте налево не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Ford Focus. В результате ДТП травмы получили и были госпитализированы 7 человек", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что пострадали водитель и пассажир автомобиля Ford, а также пять человек во второй иномарке, в том числе трое несовершеннолетних 13, 10 и 6 лет.
По факту аварии проводится проверка, добавил она.