Путин: опыта ликвидации аварий, подобных ЧС в Норильске, в России не было

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Опыта ликвидации аварий, подобных инциденту на ТЭЦ-3 в Норильске, в РФ пока не было, заявил президент России Владимир Путин.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
"Отмечу, что опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России, насколько я понимаю, пока еще не было. Это потребовало, действительно, серьезной концентрации сил и МЧС, и Росприроднадзора, территориальных служб и органов, привлечения к работе специалистов, ученых, экологов. И конечно, бизнеса, предприятий, на территории которых произошла авария", - сказал Путин во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае, которое прошло в формате видеоконференции.