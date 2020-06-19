https://ria.ru/20200619/1573189825.html
В МЧС рассказали о четвертом этапе ликвидации последствий ЧП в Норильске
МЧС совместно с другими ведомствами разрабатывает планы восстановления экологической обстановки в Норильске, где ведется ликвидация последствий розлива... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:50
2020-06-19T14:50
разлив дизельного топлива в норильске
евгений зиничев
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
норильск
общество
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https://ria.ru/20200619/1573189014.html
норильск
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, евгений зиничев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, норильск, общество