https://ria.ru/20200619/1573189522.html
Белоруссия и Россия решат проблемы в отношениях, заявил Лукашенко
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что Белоруссии и РФ удастся решить проблемы, которые имеются... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:45
2020-06-19T17:52
россия
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200619/1573186893.html
Andrey Mironov
Молодец, Кинул путина и Россиян на 3 миллиарда $ , заносите следующейго "Брата". Путин уже ничего не может в глазах Лукашенко. Есть еще какой банк отжать?
23
Виктор Асташкин
Когда слышь высказывания Лукашенко, вспоминается "дармоед" Лёня Голубков в рекламе МММ, Где он говорит,"Я не халявщик, я партнёр" !!!
10
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россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире