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Белоруссия и Россия решат проблемы в отношениях, заявил Лукашенко
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что Белоруссии и РФ удастся решить проблемы, которые имеются... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:52
россия
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
в мире
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Молодец, Кинул путина и Россиян на 3 миллиарда $ , заносите следующейго "Брата". Путин уже ничего не может в глазах Лукашенко. Есть еще какой банк отжать?
23
Когда слышь высказывания Лукашенко, вспоминается "дармоед" Лёня Голубков в рекламе МММ, Где он говорит,"Я не халявщик, я партнёр" !!!
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

Белоруссия и Россия решат проблемы в отношениях, заявил Лукашенко

14:45 19.06.2020 (обновлено: 17:52 19.06.2020)
1635
© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что Белоруссии и РФ удастся решить проблемы, которые имеются в отношениях.
Лавров в пятницу находится в Минске с рабочим визитом.
"В белорусско-российских отношениях удастся решить имеющиеся проблемы", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
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Обсудить 3
РоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодец, Кинул путина и Россиян на 3 миллиарда $ , заносите следующейго "Брата". Путин уже ничего не может в глазах Лукашенко. Есть еще какой банк отжать?
19 июня, 15:08
Andrey Mironov
730328
Когда слышь высказывания Лукашенко, вспоминается "дармоед" Лёня Голубков в рекламе МММ, Где он говорит,"Я не халявщик, я партнёр" !!!
19 июня, 17:24
Виктор Асташкин
420031
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