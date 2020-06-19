Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200619/1573189449.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 29 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 28,8 копейки - до 78,0047 рубля, курс доллара снизился на 4,55... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a82153ca94a330e25f29483e73fdcc2c.jpg
https://ria.ru/20200617/1573011249.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a82153ca94a330e25f29483e73fdcc2c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_a2b2203dbe4a9fdbed889187d48f9d4e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_475:0:2523:2048_1400x0_80_0_0_b9b743f60b3fe1817f5aae1ff8347186.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 29 копеек

14:45 19.06.2020
329
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро и доллара
Электронное табло с символикой евро и доллара
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 28,8 копейки - до 78,0047 рубля, курс доллара снизился на 4,55 копейки, до 69,5725 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 12,1 копейки, составив 73,367 рубля.
Знаки доллара на табло курса валют
17 июня, 08:00
В США предсказали крах доллара в следующем году
000010
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Набиуллина рассказала о преимуществах плавающего курса рубля
Нефтяной станок-качалка
Мировые цены на нефть замедлили рост
Здание Центрального банка РФ
Эксперт прокомментировал снижение ставки ЦБ
Российские рубли
Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Росприроднадзор даст оценку ущерба от ЧП в Норильске 1 июля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Белоруссия и Россия решат проблемы в отношениях, заявил Лукашенко
Штаб-квартира ОБСЕ
ЕС ждет, что Белоруссия скоро пригласит ОБСЕ для мониторинга выборов
Здание Центрального банка РФ
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ оценили перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки
Здание Центрального банка РФ
ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
Автомобиль скорой помощи
Водитель скорой в Златоусте получит доплаты после видеообращения
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В МЧС рассказали о четвертом этапе ликвидации последствий ЧП в Норильске
Глава МЧС Евгений Зиничев
В МЧС рассказали о третьем этапе ликвидации разлива топлива в Норильске
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
ЦБ ожидает, что ставки по вкладам в России останутся выше инфляции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего "не искрит"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния