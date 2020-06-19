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Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:46
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россия, владимир путин, общество

Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского

14:41 19.06.2020 (обновлено: 14:46 19.06.2020)
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.
"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указом также утверждены статут и описание ордена Пирогова, положение о медали Луки Крымского и ее описание, а также рисунки двух наград.
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