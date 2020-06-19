Путин поручил ускорить работу над законопроектами в сфере природоохраны

"Кроме того, как уже отмечал, в законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий. Я прошу в этой связи правительство и Государственную Думу ускорить работу над соответствующими законопроектами ", - сказал он на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.