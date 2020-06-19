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Путин поручил ускорить работу над законопроектами в сфере природоохраны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручил правительству и Госдуме ускорить работу над законопроектами в сфере природоохраны. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:46
владимир путин
общество
разлив дизельного топлива в норильске
госдума рф
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир путин, общество, разлив дизельного топлива в норильске, госдума рф

Путин поручил ускорить работу над законопроектами в сфере природоохраны

14:35 19.06.2020 (обновлено: 14:46 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручил правительству и Госдуме ускорить работу над законопроектами в сфере природоохраны.
"Кроме того, как уже отмечал, в законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий. Я прошу в этой связи правительство и Государственную Думу ускорить работу над соответствующими законопроектами ", - сказал он на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
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Владимир ПутинОбществоРазлив дизельного топлива в НорильскеГосдума РФ
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