Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Большая работа по ликвидации последствий разлива дизтоплива под Норильском была проведена за последние недели, удалось переломить негативную ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации ЧП.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
"За прошедшие недели проведена, действительно, большая по своему масштабу работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию... локализовать разлив топлива, а затем и приступить к очистке загрязненных площадей", - сказал Путин.