https://ria.ru/20200619/1573188629.html
Путин призвал восстановить экосреду после ЧП под Норильском
Необходимо не просто оперативно ликвидировать ущерб после разлива дизельного топлива в Норильске, но и восстановить экосреду, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:33
2020-06-19T14:54
разлив дизельного топлива в норильске
владимир путин
норильск
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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разлив дизельного топлива в норильске, владимир путин, норильск, общество
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Необходимо не просто оперативно ликвидировать ущерб после разлива дизельного топлива в Норильске
, но и восстановить экосреду, заявил президент России Владимир Путин
.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края
введен режим ЧС федерального уровня. МЧС
сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
"Подчеркну, необходимо не просто исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду, тем более что речь идет о хрупкой природе Арктической зоны", - сказал Путин во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае, которое прошло в формате видеоконференции.
По словам главы государства, "главное не, что называется, быстренько прибраться, прибрать за собой, а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства".
"Очевидно, что последствия аварии для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время, и сотрудники компании "Норникель" обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба", - сказал Путин.