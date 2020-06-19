Путин призвал восстановить экосреду после ЧП под Норильском

Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске

Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске

© Фото : МЧС РФ Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо не просто оперативно ликвидировать ущерб после разлива дизельного топлива в Необходимо не просто оперативно ликвидировать ущерб после разлива дизельного топлива в Норильске , но и восстановить экосреду, заявил президент России Владимир Путин

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.

"Подчеркну, необходимо не просто исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду, тем более что речь идет о хрупкой природе Арктической зоны", - сказал Путин во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае, которое прошло в формате видеоконференции.

По словам главы государства, "главное не, что называется, быстренько прибраться, прибрать за собой, а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства".