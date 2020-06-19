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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573188506.html
В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Коронавирус присутствовал в сточных водах Милана и Турина еще в декабре прошлого года — к таким выводам пришли специалисты из итальянского Высшего института... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
милан
италия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, воз, милан, италия, в мире

В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе

14:32 19.06.2020 (обновлено: 14:57 19.06.2020)
90379
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПолевой госпиталь в Бергамо
Полевой госпиталь в Бергамо
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Полевой госпиталь в Бергамо. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Коронавирус присутствовал в сточных водах Милана и Турина еще в декабре прошлого года — к таким выводам пришли специалисты из итальянского Высшего института здоровья.
Ученые исследовали 40 образцов сточных вод, собранных с октября 2019-го по февраль 2020-го.
"Результаты, которые были подтверждены в двух разных лабораториях, показали наличие РНК коронавируса в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года", — рассказала представитель института Джузеппина Ла Роза.
Кроме того, следы вируса нашли в материале, взятом из сточных вод этих городов в январе и феврале. Результаты исследования ставят под сомнение общепринятую в научном сообществе хронологию распространения инфекции в Европе.
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 8,3 миллиона инфицированных, 450 тысяч из них умерли.
Италия оказалась одной из наиболее пострадавших от пандемии стран: вирусом инфицированы около 238 тысяч человек, из которых 34 тысячи скончались.
По официальным данным, первый случай заражения в Италии зафиксировали в январе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМиланИталияВ мире
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