В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе

"Результаты, которые были подтверждены в двух разных лабораториях, показали наличие РНК коронавируса в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года", — рассказала представитель института Джузеппина Ла Роза.